يقتل والده ووالدته وشقيقه بسبب الميراث!

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق شقيقه لوجود خلافات بينهم بسبب ملكية عقارين منطقة دار السلام بالقاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية مشفت أن المتهم استغل جهل والده وجعله يبصم على التنازل عن عقارين مملوكين له، ثم بعد اكتشاف الأب الواقعة حدثت بينهما مشادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد معرفة باقي أفراد الأسرة.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات أن يوم الجريمة عاتبه والده عتابا شديدا ونهره، لقيامه بسرقة العقارين، وتطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها الابن بندقية آلية وقتل والده وحينما شاهدت والدته الواقعة قتلها وحاول التخلص من الجثتين بأن وضع جثة الأب في الجراج وجثة الأم في الطابق الثاني أسفل مرتبة السرير الخاصة بها.

وأضاف أنه بعد بضع دقائق حضر شقيقه برفقة صيق العائلة والذي كان أحد زبائن المحل الخاص بالمجني عليهما، لمعاتبته، وأثناء النقاش مع المتهم للتنازل عن العقارات محل الخلاف أطلق أعيرة نارية من البندقية المضبوطة وقتلهما ثم نقلهما داخل شقة بالطابق الأول، وعقب ذلك وضع أسمنتا أعلى الجثامين لمنع انبعاث الرائحة.

واكتشفت الأجهزة الأمنية الجريمة بسبب بلاغ تلقاه قسم شرطة دار السلام من موظف بتغيب والده الذي يبلغ من العمر 69 سنة ويعمل فرد أمن، وتوصلت التحريات لمقطع فيديو يوثق سير المتغيب رفقة أحد الأشخاص حيث منزل الأخير وعدم خروجهما منه مرة أخرى.

وعندما وصلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة "منزل المتهم والضحايا" وجدوا المتهم وهو يحاول الهروب وبحوزته حقيبة بداخلها 3 هواتف محمولة، وكمية من المصوغات الذهبية عبارة عن سلسلة ودلاية وحلق وبسؤاله عن مصدرهم أفاد بأن الهواتف المحمولة خاصة به.

وبعد مناقشة المتهم عن مكان تواجد والديه أقر بتواجدهم في منطقة قريبة لدى احد أقاربهم، وباستكمال الفحص الفني والأمني تبين كذب ادعائه، كما تبين أن الهواتف المحمولة خاصة بوالديه.

وأعاد رجال المباحث مناقشة المتهم المضبوط، والذي اعترف بأن المضبوطات خاصة بوالديه، ثم سرد كيف قتل والديه ونفذ الجريمة البشعة.