حمدان محمد: أنا امتداد عائلة فنية أسسها جدّي

منذ اللحظة الأولى لإطلالته الناجحة رفقة شقيقه في برنامج «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، لفت الشاب الإماراتي حمدان محمد، أنظار الجميع لموهبته الفذة وأدائه المتمكن الذي يعكس تجربة فنية إماراتية جديرة بالتناول، يبرز فيها أيضاً الدور الاستثنائي الذي لعبه والدهما ولايزال في توجيه مسيرة حمدان وشقيقه ناصر نحو النجومية، بعد أن امتلكا القدرة على التأليف والتوزيع الموسيقى، إلى جانب موهبة الصوت والحضور الفني المتألق.

عائلة فنية

في بداية حديثه لـ«الإمارات اليوم»، أشار حمدان محمد إلى دور والده الكبير في اكتشاف موهبته منذ سن مبكرة، حين كان في الثامنة من عمره، فيما كان شقيقه ناصر سبقه بعام واحد إلى الموهبة ذاتها، وأضاف: «لوالدي باع طويل في مجال الفن والموسيقى، خصوصاً أن جدي، رحمه الله، كان اسماً معروفاً وناشطاً في مجال الفنون التراثية الإماراتية أيام الغوص، كالعيالة واليولة والرزفة، وهذا ما يجعلني أشعر بالفخر لانتمائي إلى عائلة فنية أسّسها جدّي وسعى والدي إلى استمراريتها وامتدادها، بتدريبي أنا وشقيقي ناصر على أصول هذه الفنون، والمقامات الموسيقية بمختلف مدارسها وألوانها»، وتابع حمدان: «تأثرت في هذه التجربة بالأصوات الخليجية الأصيلة، وأصبحت مولعاً بأغاني نجوم الزمن الجميل أمثال المطرب البحريني الراحل علي بحر، والقدير عبدالكريم عبدالقادر، إلى جانب أصوات نجوم طرب خليجيين أمثال حسين الجسمي وأحلام وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم».

ويؤكد حمدان أن والده سعى إلى تعليمه أساسيات العزف على آلة الغيتار، قبل أن يكتشف أسرار هذه الآلة الوترية وسحر نغماتها المتنوعة، وصولاً إلى آلة الأورغ، محاولاً تأليف مقاطع موسيقية مميزة، قائلاً: «ساعدني العزف على هاتين الآلتين الموسيقيتين في تحسين تجربة الغناء والتمرس في تقديم المقامات الموسيقية والتعرف إليها بشكل أكثر احترافية، كما فتح لي الباب واسعاً لمحاولة تلحين بعض الأغاني التي أصدرتها مع شقيقي ولاقت نجاحاً جماهيرياً واضحاً على منصتنا على (يوتيوب)، ما شكل دافعاً إضافياً لنا للاستمرار في هذا الطريق».

أبواب النجومية

وحول ظروف مشاركته في «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، قال حمدان: «إنه سعى نحو هذه التجربة مع شقيقه ناصر، إلا أن ظروف التحاق شقيقه بالخدمة الوطنية، دفعته إلى التوقف»، واصفاً أبرز اللحظات الحاسمة بالقول: «لقد حاولنا في النهاية، كسر حاجز الرهبة أمام مسؤولية كبيرة هي تمثيل بلدنا الإمارات، أمام ثلة من أحلى الأصوات العربية من جهة، وتجاوز رهبة التجربة التي كنا فيها أصغر مشتركي البرنامج من جهة ثانية»، مضيفاً: «حين دخلت أنا وناصر المسرح، وبدأنا بأداء مقطع من أغنية (فقدتك) لحسين الجسمي، كنت حريصاً على توجيه نظري نحو يسار المسرح حيث كان يجلس والدي، لأستمد منه الشجاعة والقوة والطمأنينة».

ورغم مشقة متابعة مشوار البرنامج منفرداً بعد انسحاب شقيقه من المنافسات، أكد حمدان إصراره على الاستمرار وإبهار لجنة التحكيم والجمهور، قائلاً: «مازال لدي الكثير من المفاجآت التي سأقدمها في هذه المنافسة الفنية الجميلة، التي أتمنى أن أبلغ مراحلها النهائية وأتوّج فيها بالفوز لفتح أول أبواب النجومية والاحتراف مستقبلاً»، مشيراً إلى أن مشاركته في البرنامج أتاحت له إثراء تجربته الفنية والتعرف إلى تجارب فنية شابة متنوّعة، ومن ثم «عقد صداقات جديدة ولقاء عدد من نجوم الفن العرب البارزين أمثال عبدالله الرويشد وأنغام وراغب علامة».

الوالد المعلّم

والد حمدان، بدوره قال لـ«الإمارات اليوم»: «إنه حرص على تنمية ودعم الموهبة عند حمدان وشقيقه ناصر»، مؤكداً اهتمامه المتواصل على مدار الوقت بموهبتهما الصاعدة، وحرصه على رفدهما بالمعرفة الفنية الصحيحة، دون إغفال أهمية متابعة تحصيلهما العلمي والأكاديمي، قائلاً: «لا أمانع أبدأ احترافهما الفن مستقبلاً، بل أشجعهما على ذلك، بعد إتمام الدراسة، أما مشاركتهما في (إكس فاكتور) فقد جاءت في توقيتها المناسب، وأعتقد أن حمدان سيحقق نتائج جيدة ويصل إلى مراتب متقدمة، وإن كنت أتمنى بالتأكيد فوزه باللقب، لأنه تدرّب جيداً ومتبحر في المقامات الموسيقية، كما يجيد تقديم (العُرب الموسيقية) بطريقة متفرّدة»، مضيفاً: «قد لا يعلم الجمهور أن حمدان وناصر يجيدان الغناء باللغات العربية والإنجليزية والهندية، وبلهجات عربية عدة، كالمغربية واليمنية والمصرية، وهذا ما أضاف لرصيدهما الفني شيئاً كثيراً».

• «شعرت وشقيقي ناصر بمسؤولية كبيرة في تمثيل بلدنا الإمارات، أمام ثلة من أحلى الأصوات العربية».

• «كنت أوجّه نظري إلى يسار المسرح حيث يجلس والدي، لأستمد منه القوة والطمأنينة».

والد حمدان وناصر:

• طلبت منهما خلال التمرين أداء أغنية المسابقة 100 مرة، لأضمن تقديم أفضل ما لديهما.

4 أغانٍ

قبل مشاركتهما في برنامج «إكس فاكتور»، قدم حمدان وناصر مجموعة من الأغاني التي لاقت صدى طيباً لدى الجمهور على حسابهما المشترك على منصّة «يوتيوب»، وقال حمدان: «كان لدينا أربع أغانٍ، أولها أغنية (كثير الشوق) للشاعر باسل الشطي والملحن الموس، وأغنية (كلام فاضي) وهي من ألحان شقيقي ناصر وكلمات باسل الشطي، أما الأغنية الثالثة (فيروز)، فقد قدمها شقيقي ناصر من ألحانه وغنائه بمناسبة عيد ميلاد والدي، بينما انفردت أنا في اللحن والكلمات بتقديم أغنية (أوعدك)».

مفاجأة جميلة للجمهور

كشف والد حمدان وناصر، لـ«لإمارات اليوم»، عن بعض أسرار مشاركتهما في برنامج «إكس فاكتور»، على شاشة تلفزيون دبي، قائلاً: «قبل تسجيل الحلقة بأسبوع، وفي إطار حرصي على التميز في الأداء والإحساس الفني، طلبت من حمدان وناصر التمرن أكثر وأداء أغنية المسابقة

نفسها 100 مرة، لأضمن معها تقديم أفضل ما لديهما». وأضاف بزهو واعتزاز بتجربتهما: «أعتقد أن التدريبات المتواصلة التي امتدت لساعات طويلة، قد انعكست بشكل واضح أمام الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وهذا ما سيراه الجميع في الحلقات المقبلة التي سيقدم فيها حمدان خيارات فنية تبرز قدراته الصوتية والأدائية بشكل أكبر»، وكشف الأب عن أغنية جديدة باللغة الهندية سترى النور قريباً كمفاجأة فنية جميلة للجمهور.