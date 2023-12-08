فضيحة جديدة تطارد جيرار دوبارديو

قدّمت ممثلة فرنسية شكوى بشأن اعتداء وتحرش بحق جيرار دوبارديو في سبتمبر، وفق ما أعلن المدّعون، أمس، تضاف إلى سلسلة الدعاوى التي تستهدف النجم الفرنسي. وقالت هيلين داراس، إن دوبارديو اعتدى عليها خلال تصوير فيلم عام 2007، بحسب المدّعين في باريس، مؤكدة معلومات أوردتها محطة «فرانس 2» التلفزيونية. وكان المحققون ينظرون في الشكوى التي يرجّح أنها تندرج ضمن قانون التقادم الفرنسي، ليقرروا ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقاً أم لا.

ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من الاتصال بمحامي دوبارديو، كريستيان سان باليه، للتعليق على الفور. وقالت داراس لوكالة «فرانس برس»: «استغرق الأمر عاماً للانتقال من التحدّث عما حصل (في وسائل الإعلام) إلى الشكوى الجنائية». ووُجهت اتهامات لدوبارديو عام 2020 في باريس، بعد مزاعم باغتصابات واعتداءات عقب شكوى قدّمتها الممثلة شارلوت أرنو. وكذلك وجهت 13 امرأة، اتهامات للممثل بالعنف، نشرها موقع «ميديابارت» الإخباري في أبريل، ويعود بعضها إلى مطلع العقد الأول من القرن الـ21.