عقوبة قاسية جدا على عجوز استرالية بسبب شطيرة دجاج

غرمت السلطات الأسترالية امرأة مسنة بمبلغ كبير قدره 3300 دولار بسبب إحضارها شطيرة دجاج من خارج البلاد، مشيرة أن إدخال أية أطعمة ولا سيما اللحوم يحتاج إلى تصريح استيراد لمنتج اللحوم وأنه كان من الممكن للمرأة أن تواجه عقوبة أعلى بكثير.

واستجابت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والغابات الأسترالية للأسئلة التي طرحتها وسائل التواصل الاجتماعية فيما إن كان هنالك مبالغة في القسوة، خصوصا بعد أن قالت المسنة المتقاعدة لصحيفة هيرالد "إنها شعرت أن الغرامة القاسية لا تتناسب مع لحظة نسيانها وأن الحادثة تركت تأثيرًا كبيرًا ودائمًا على حياتها".

وبكت جون أرمسترونج، من كانتربري والبالغة من العمر 77 عامًا، في مطار بريسبان بعد أن صادرت السلطات الشطيرة غير المأكولة وفرضت عليها غرامة قدرها 3300 دولارا، ووصفت المرأة معاناتها من الاضطرار إلى دفع الغرامة نظرًا لاعتمادها على الدخل من معاش تقاعدها هي وزوجها، مشيرة أنها تقضي " لياليها بلا نوم".

وقالت ظل زوجي يقول: "فقط ادفعيها". لترد "إنه معاشنا التقاعدي، ولا يمكننا تحملها (الغرامة)".

وبعد الدفع، أرسلت بريدًا إلكترونيًا آخر تسأل فيه عن سبب تغريمها باعتبار أن هذه أول مخالفة لها، ولماذا كانت الغرامة مرتفعة جدًا، وذكرت أن الشطيرة كانت مختومة، دون أن تحصل على إجابة واضحة. من جهتها قالت متحدثة باسم وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغابات الأسترالية لصحيفة هيرالد "إن أرمسترونج كانت تحتاج إلى تصريح استيراد لإحضار شطيرة الدجاج إلى البلاد." وأوضحت أن "اللحوم لديها شروط استيراد صارمة يمكن أن تتغير بسرعة بناء على تفشي الأمراض. إذ لا يُسمح بدخول اللحوم غير المعلبة، بما في ذلك العناصر محكمة الغلق، إلى أستراليا ما لم تكن مصحوبة بتصريح استيراد."