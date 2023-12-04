عصابة تخطف رجلا وتجبره على الزواج تحت تهديد السلاح

لم يمض على نجاح غوتام كومار في امتحان لجنة الخدمة العامة في ولاية بيهار الذي يؤهله ليصبح مدرسًا، عدة أيام حتى وصل ثلاثة إلى أربعة أشخاص إلى مقر عمله الجديد، واقتادوه بقوة السلاح لمكان مجهول، ليجبر على الزواج خلال 24 ساعة من ابنة أحد الخاطفين تحت تهديد مسدس حربي.

ووفقا لما ذكرته محطة "NDTV " فإن رحلة كومار السريعة من كونه عازبًا إلى الزواج غير مخطط له هي أحدث إضافة إلى تاريخ ولاية بيهار (الهند) من قصص "باكادوا فيفا" أو ظاهرة "اختطاف العريس"، وهي ظاهرة يُجبر فيها الرجال غير المتزوجين على الزواج تحت تهديد مسدس موجه إلى رؤوسهم.

ووفقا للشرطة، فإن عملية الاختطاف الأخيرة وقعت في منطقة فايشالي في ولاية بيهار، حيث يعمل كومار مدرسا تم تعيينه حديثا في مدرسة في باتيبور. وفي أعقاب الحادث، احتجت عائلة كومار من خلال إغلاق الطريق ليلة الأربعاء قبل أن تبدأ الشرطة عملية بحث لتحديد مكان المعلم المفقود.

وقالت المحطة التلفزيونية أن عائلة العريس المجبور ألقت اللوم على رجل يدعى راجيش راي قام باختطاف الرجل قسراً وتزويجه من ابنته المسماة تشاندي.

وقالت المحطة أن كومار تعرض لعنف جسدي بعدما رفض قبول عرض الزواج. من جهتها قالت الشرطة أنها قامت بتسجيل معلومات فيما يتعلق بالقضية وفتح تحقيق لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الخاطفين.

وتعتبر ظاهرة "باكادوا فيفا" من الظواهر المألوفة في ولاية بيهار. ففي العام الماضي، تم اختطاف طبيب بيطري، بعدما تم استدعاؤه لفحص حيوان مريض، من قبل ثلاثة أشخاص ليتم تزويجه قسراً في بيجوساراي. وقبل بضع سنوات، تصدرت حادثة مماثلة عناوين الصحف الوطنية ، كان محورها مهندس يبلغ من العمر 29 عامًا في ولاية بيهار تعرض للضرب وأجبر على الزواج من امرأة في منطقة بانداراك في باتنا.

وغالبا ما يرفع ضحايا هذا الزواج القسري دعاوي قانونية لإبطاله، وذلك إلا في حال رضي أحدهم بنصيبه المفاجئ هذا ومضى به.