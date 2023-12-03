طفلة في الثانية بمعدل ذكاء 99 %

أثبتت فتاة من ولاية كنتاكي (الولايات المتحدة ) تبلغ من العمر عامين أنها تتمتع بذكاء يفوق عمرها بدرجات عندما أصبحت أصغر عضوة على الإطلاق في مجتمع منسا لذوي معدل الذكاء المرتفع.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن إيسلا ماكناب من كريستوود تم قبولها في منسا بعد حصولها على نسبة 99 % من الذكاء بالنسبة لفئتها العمرية على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء. وتعتبر منسا أكبر مجتمع لمعدل الذكاء المرتفع في العالم، ويجب على الأعضاء الحصول على نسبة 98 % أو أعلى في اختبار الذكاء الموحد ليكونوا مؤهلين لدخولها.

قال الوالدان جيسون وأماندا مكناب إن إيسلا تعلمت الحروف الأبجدية الخاصة بها في سن 18 شهرًا وسرعان ما بدأت في القراءة.

وأضاف والدها لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أن إيسلا كانت "في عمر سبعة أشهر، قادرة على اختيار عناصر معينة من الكتب المصورة عندما يُطلب منها ذلك".

وكشف الوالدان إنهما سجلا إيسلا في مجتمع منسا لبالغي الذكاد على أمل العثور على موارد لتنمية مواهبها خلال نشأتها.