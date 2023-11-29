تفاصيل جريمة مقتل عارضة أزياء شهيرة وابنتها على يد طليقها

يجري التحقيق حالياً في جريمة قتل بشعة لعارضة الأزياء الروسية إيرينا دفيزوفا البالغة من العمر 42 عامًا وابنتها ديانا البالغة من العمر 15 عامًا في مدينة بودروم التركية.

ووفقاً لتحقيقات الشرطة التركية، كانت جثتي الأم وابنتها ملفوفتين بملاءات ومقيدتين بالحبال عندما تم العثور عليهما في المدينة التركية، حيث ألقى بهما القاتل إلى منحدر بالقرب من طريق في ضواحي بودروم.

ويشتبه الآن أن زوج دفيزوفا السابق، أندريه كيسليفيتش، البالغ من العمر 45 عامًا، هو منفذ المذبحة الدموية.

ووفقاً لصحيفة " كومسومولسكايا برافدا"، التقى كيسليفيتش بالعارضة إيرينا (التي عملت مؤخرًا في الوساطة العقارية) في موسكو.

صحيح أنه كان يعيش في ذلك الوقت في ليتوانيا، حيث تزوجا فيها لاحقاً.

في الوقت الذي التقيا فيه، كان لدى عارضة الأزياء الجميلة طفلان من زواجها الأول: ديفيد (الآن 20 عامًا) وديانا (15 عامًا).

في البداية، لم يكن أندريه كيسليفيتش محرجا من أن دفيزوفا لديها أطفال بالفعل، حيث اعتنى بشكل جميل بها وقدم لها الهدايا.

وسرعان ما أنجب الزوجان ولداً (يبلغ الصبي الآن خمس سنوات).

كان كيسليفيتش رجلاً صعبًا إلى حد ما، وكان لديه جنسيات عدة منها الفرنسية والليتوانية.

يقال إنه خدم في وقت ما في الفيلق الفرنسي وكان مدربًا ومجهزًا جسديًا.

ولهذا السبب عمل كحارس شخصي لشخصية من الأوليغارشية الأوكرانية في موناكو.

وقال ديفيد، نجل إيرينا، للصحيفة: "لقد ضربني بيديه وعليها منشفة حتى لا تكون هناك كدمات. كما ضرب أمي بيديه وقدميه. حتى أختي حدث معها الشيء نفسه. أنا خائف من هذا الرجل، أخاف على حياتي.

سخر زوج الأم من الأسرة، وأهان الأطفال وإيرينا، ووصفهم بالأغبياء، وأخذ هواتفهم، وخنقهم.

حاولت دفيزوفا إنهاء هذه العلاقة السامة، فغادرت ليتوانيا أولاً إلى موسكو، حيث تعيش والدتها، ثم إلى تركيا، حيث استأجرت الأسرة فيلا حيث وقعت جريمة القتل.

حاولت دفيزوفا التغلب على تجربة العلاقة الصعبة، وبدأت بممارسة اليوغا، وخضعت لبرامج إعادة تأهيل نفسي. ويبدو أنها بدأت تتعافى تدريجياً.

قالت إحدى صديقاتها إن زوجها السابق يريد أن يأخذ أطفالها منها، وإنه يطاردها، وأنه مريض نفسياً. وأضافت أنها هربت منه إلى تركيا، وإنها التقت دفيزوفا هناك وسمعت منها تفاصيل مخيفة جدًا عن معاناتها مع زوجها السابق.

ولكن في هذا الوقت كان زوجها السابق يفكر في خطة للانتقام.

لذلك، جاء كيسليفيتش إلى دفيزوفا لتسوية الأمور، لكن أرادت دفيزوفا من خلال المحكمة حرمانه من حقوقه في ابنهما المشترك البالغ من العمر خمس سنوات.

خلال سير القضية، أطلق أندريه النار على إيرينا وابنتها البالغة من العمر 15 عاماً، وبعد ذلك قام بلف الجثتين وأخذهما في السيارة، وألقاهما في الوادي.

وسرعان ما شعر أقارب إيرينا بالقلق من عدم تواصلها معهم. وبعد ذلك وجدوا في الفيلا دماءً ورصاصاً قتلت الضحيتين به.

وقاد تحقيق الشرطة إلى وادٍ، حيث تم العثور على الجثتين.

ومع ذلك، بحلول هذا الوقت تمكن أندريه من الفرار من تركيا مع ابنه.

ووفقاً للأنباء المتداولة في الإعلام الروسي، فر كيسليفيتش إلى ليتوانيا، حيث لديه بالفعل عائلة جديدة هناك مع امرأة فرنسية.

الآن هو مطلوب في روسيا وتركيا، كما كان مطلوبًا في السابق.

ففي عام 2017، ورد أن كيسليفيتش اعتقل في موسكو وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من الإنتربول.

ومع ذلك، أثناء نقله إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، تمكن من الفرار ثم فر من روسيا. وبعد ذلك تم فتح قضية جنائية ضده في روسيا الاتحادية بموجب مادة "الهروب من المعتقل".

حلمت الابنة الضحية ديانا البالغة من العمر 15 عامًا بأن تسير على خطى والدتها وتصبح عارضة أزياء، حيث حافظت الفتاة بنشاط دائم على "تيكتوك".

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة، تقول الفتاة إنها جاءت إلى إسطنبول مع والدتها للاحتفال بعيد ميلادها (12 نوفمبر)، وكانت تشعر بالسعادة.

الآن يبحثون عن كيسليفيتش في جميع أنحاء أوروبا. ويأمل أقارب دفيزوفا أن يتم اعتقاله قريبًا. إنهم خائفون من أن يأتي إليهم. في هذا الوقت، يقوم أصدقاء إيرينا بجمع التبرعات لنقل الجثث إلى روسيا.