نهاية مأساوية لرجل لم يحتفل جيدا بعيد ميلاد زوجته

هزت جريمة عنف الرأي العام في الهند حيث قتلت سيدة هندية زوجها لأنه لم يحتفل بعيد ميلادها بطريقة مقنعة، واعترفت الزوجة الشابة في التحقيقات أنها فعلت ذلك لأن زوجها لم يحتفل بيوم ميلادها كما يجب، فلم يشتر لها هدايا، ولم يسافر معها إلة دولة أخرة ليحتفل بيوم ميلادها، كما أنه لم يصطحبها إلى دلهي لحضور حفل بمناسبة يوم ميلاد أحد الأقارب.

وفي تفاصيل الحادث المروع، توفي رجل أعمال يبلغ من العمر 36 عاماً، بعد أن لكمته زوجته بوجهه بقوة. ووفقا للتقارير، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر، والضحية الذي يدعى نيخيل خانا، كان يعمل في مجال التشييد والبناء. وقد تزوج رينوكا منذ ست سنوات بعد قصة حب. وبحسب ما نقلت الصحيفة، ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقد تم الكشف عن أن الزوجين تشاجرا لأن نيخيل لم يصطحب رينوكا إلى للاحتفال بيوم ميلادها ولم يقدم لها هدايا باهظة الثمن في مناسبات أخرى بما في ذلك ذكرى زواجهما.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" The Times Of India، لكمت امرأة زوجها بأنفه بقوة، فنزف بغزارة، ثم ضربته على وجهه فتسببت بخلع فكه، ولم تكتف بل أكملت الانتقام رغم توسلاته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، فشلت محاولات إسعافه.

ولا تزال الزوجة تخضع للتحقيق في الجريمة، قد تقضي بقية أعياد ميلادها خلف القضبان.