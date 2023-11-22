ساحة الوصل تتحوّل إلى مدينة شتوية.. صديقة للبيئة

كشفت مدينة إكسبو دبي عن فعاليات مدينة الشتاء، إذ ستتحوّل ساحة الوصل ابتداءً من 15 ديسمبر وحتى السابع من يناير المقبلين، إلى بقعة شتوية ساحرة، تجمع الزوّار ضمن فعاليات صديقة للبيئة للاحتفال بموسم نهاية العام والسنة الجديدة، مع إضافة تجارب ملهمة تهدف إلى زيادة الوعي المناخي، وتعزيز تبني ممارسات الحياة المستدامة.

ويرحّب منزل «سانتا» المستدام، ومخبز السيدة «كلوز»، ومصنع الألعاب الصديق للبيئة ومزرعة «فروستي» بالزوّار من جميع الأعمار للانضمام إلى سانتا في سعيه للمساعدة في إنقاذ القطب الشمالي وحياته البرية من التأثيرات السريعة والمثيرة المرتبطة بالعواصف الثلجية، والتغيرات المناخية العالمية. وفي أجواء ممتعة سيتبع الصغار الأدلة، ويتغلبون على تحديات المناخ، ويجمعون الطوابع وينضمون إلى مساعدي «سانتا» في ورش عمل صديقة للبيئة، بينما يستمتعون بسوق احتفالات نهاية العام في منافذ البيع المصممة على شكل الشاليهات بين الأشجار المغطاة بالثلوج، إضافة إلى ألعاب الكرنفال الممتعة.

وسيفتح «سانتا» أيضاً أبواب مصنع الألعاب الخاص به، وهو المكان الذي ينغمس فيه الأطفال في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تعزيز الاستدامة. وسيصنع الأطفال ألعابهم الخاصة من مواد معاد تدويرها، وينطلقون في رحلات ليصبحوا مشرفين على البيئة وعلى كوكب الأرض.

وانضم رجل الثلج «فروستي» إلى مزرعة مدينة إكسبو دبي لعرض تجربة مفيدة. ويعود صندوق البريد الضخم للسنة الثالثة على التوالي، ليقدم للزوّار فرصة كتابة رسائل - على ورق معاد تدويره وبأقلام صديقة للبيئة - إلى «سانتا» وتقديم تعهدات شخصية لجعل العالم مكاناً أفضل.