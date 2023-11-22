برنامج مجاني للتدريب على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون الأميركية للتكنولوجيا أول من أمس، عن أنها ستطلق برنامج مهارات مجانياً لتدريب الأشخاص على كيفية العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة عن تدشين برنامج «أيه إي ريدي» الجديد الذي سيقدم تدريباً مجانياً على مهارات الذكاء الاصطناعي وتعليماً لمليوني شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025.

كما أعلنت «أمازون» عن ثماني دورات جديدة ومجانية لمساعدة البالغين على إجادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتوليدي.

وقال نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة أمازون ويب سيرفيسز جينريتف ايه اي، سوامي سيفاسوبرامانيان: «إذا كنا سنطلق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي للتغلب على المشكلات، علينا أن نجعل تعلم الذكاء الاصطناعي متاحاً لأي شخص».