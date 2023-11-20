مهرجان أم الإمارات يبدأ الموسم من الظفرة

يبدأ موسم المرح دون توقف تزامناً مع انطلاق مهرجان أم الإمارات، المهرجان الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، الذي يبدأ جولته في إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري، قبل الانتقال إلى العين وكورنيش أبوظبي.

وحرصاً على نشر البهجة بين أكبر عدد، يَعِد مهرجان هذا العام زواره على اختلاف أعمارهم بجدول مليء بالأنشطة المُثيرة للاهتمام.

ودعا المهرجان ضيوفه لتجربة متعة الاستكشاف؛ إذ يقدم كل ركن فرصة للاستمتاع والاستكشاف والتواصل البنَّاء.