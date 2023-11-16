قاتل يتخلص من جثث ضحاياه بحيلة خبيثة

قالت مجموعة من عمال المياومة أنهم لبوا نداءا للمساعدة في نقل أكياس قمامة لأحد الزبائن حينما تبين أن الأكياس تحتوي على أجزاء من أجسام بشرية أو أكثر.

وفي مقابلة حصرية مع NBC4 لوس أنجلوس، روى العمال قصتهم المروعة حين تم استدعائهم من قبل شخص يدعى سام هاسكل، للقيام ببعض الأعمال.

وقال العمال إنهم حصلوا على مبلغ 500 دولار لنقل ثلاثة أكياس قمامة كبيرة من داخل مرآب منزل هاسكل في كولدستريم تيراس، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس. وأخبر الرجل العمال أن الأكياس كانت مليئة بالحجارة. لكن بمجرد أن التقطوا الأكياس، قالوا إنهم شعروا بوجود لحم بالداخل.

وقال أحد العمال بالإسبانية: "عندما التقطنا الأكياس، أدركنا أنها ليست صخوراً". ووصف الرجال الأكياس بأنها ناعمة ومبللة، ويزن كل منها حوالي 50 رطلاً (حوالي 22 كغ). وبعدما تحركوا اتفقوا جميعا على أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، لذلك أوقفوا شاحنتهم على بعد بناية واحدة للنظر داخل الأكياس.

وقال العامل: "بدأت أرى أجزاء من الجسم". وقال العامل أنهم رغم ذهولهم قرروا العودة بالسيارة إلى منزل هاسكل، وتركوا الأكياس على الممر وأعادوا الأموال للرجل، مشيرين أنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء في أي شيء حصل، لكن الرجل حاول تبرير ما هو موجود في الحقائب بأنه زينة عيد هالوين قديمة.

وتوجه الرجال بعدها على الفور إلى الشرطة، لكن تم إبعادهم عن محطتي شرطة عندما حاولوا الإبلاغ عما رأوه. ورفضت دورية شرطة سريعة التعاطي مع الإبلاغ، ثم محطتي شرطة حيث نصحت المجموعة بالاتصال مع رقم الطوارئ الخاص والإبلاغ عما جرى.

ولاحقا ألقي القبض على هاسكل (35 عاما) في مركز تجاري في توبانجا بعد العثور على جذع امرأة مقطعة في ما قالت الشرطة إنه إحدى تلك الحقائب.

ثم فتشت الشرطة منزل هاسكل. وقالت أنه تم العثور على الكثير من الدماء والأدلة بالداخل تشير إلى مكان جريمة قتل وكانت زوجة هاسكل ووالداها في عداد المفقودين منذ مدة.

ولم يتم توجيه الاتهام إلى سام هاسكل. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة أوليًا يوم هذا الأسبوع .