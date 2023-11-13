«معاً نحو بيئة مستدامة».. توعية لرواد حديقة شاطئ الحمرية

نظّمت بلدية الحمرية بالشارقة حملة توعية تحت شعار «معاً نحو بيئة مستدامة» في حديقة شاطئ الحمرية، أول من أمس.

وجاءت الحملة ضمن سلسلة مبادرات لتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وتعزيز مفهوم الاستدامة المتمثل في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي.

وتميزت الحملة بمشاركة العديد من الجهات، ممثلة في شرطة الشارقة المجتمعية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومراكز أطفال الشارقة الذين أسهموا في إثراء الحملة من خلال المسرحيات والورش التثقيفية والمعارض التي تدعم الاستدامة البيئية، وتسلط الضوء على أهمية البيئة وقضاياها، والذي يعكس تضافر الجهود في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة.

وأكد مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، أن البلدية قدمت منذ مطلع العام الجاري العديد من الحملات والفعاليات التوعوية، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية لدى الجمهور بالتزامن مع «عام الاستدامة». وأضاف أن البلدية وعبر كوادرها المختصة قدمت من خلال الحملة ورشات تثقيفية وترفيهية للأطفال، وندوة علمية مقدمة من قسم الصحة العامة، للتعريف بأهمية المحافظة على البيئة وتجنب الملوثات. كما قدم قسم الرقابة والتفتيش البلدي عرضاً للجمهور عن كيفية التخلص من فحم الشواء بالطريقة الصحيحة، والتعريف بمخاطر تدخين الشيش ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة، استعداداً لدخول فصل الشتاء.