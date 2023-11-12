نجت من السفينة المنحوسة.. أغراض وبطانية «تيتانيك» تحقق مبالغ كبيرة في مزاد

بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة تيتانيك، طرحت أغراض من السفينة الفاخرة للمزاد مقابل عشرات الآلاف من الجنيه الاسترليني أمس، من بينها قائمة طعام لرواد الدرجة الأولى.

أحدثت قائمة الطعام جلبة، إذ يتردد أنها قائمة الطعام الوحيدة المتبقية من السفينة بتاريخ 11 إبريل 1912 وتضم القائمة المحار بالإضافة إلى «شريحة من لحم البقر ايه لا فيكتوريا» ولحم الضأن والبط البري.

ويظهر على القائمة علامات تضررها من المياه، ولكن دفع مشترٍ مجهول في دار هنري الدريدج اند صن للمزاد 66 ألف جنيه استرليني (81 ألف دولار) مقابل القائمة.

وبيعت بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة مقابل 76 ألف جنيه استرليني. وقالت دار المزادات إن البطانية كانت في السابق مملوكة لفريدريك توبين، الذي، بصفته مساعد المدير العام في نيويورك للشركة المالكة لسفينة تيتانيك، حصل عليها من رصيف في نيويورك عندما التقى الركاب الذين تم إنقاذهم وهم يصلون إلى الشاطئ.

وكانت سفينة تيتانيك قد أبحرت من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا في طريقها إلى نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة، التي كانت تعتبر غير قابلة للغرق، بجبل جليدي وغرقت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.