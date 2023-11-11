مجسّم عملاق مضاء في «دبي باركس»

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الكبرى من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، حصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم. وتم تدشين مجسم ضخم لجمل مضاء يبلغ طوله سبعة أمتار في منطقة «ريفرلاند دبي»، حيث تحتفي الوجهة بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات، وبارتباطه الوثيق بتاريخها وهويتها وثقافتها الأصيلة، ما يجعل له مكانة مميزة في في البلاد.

وتمكنت «دبي باركس آند ريزورتس»، من خلال تدشينها لهذا المجسّم العملاق الذي يبلغ عرضه 4 أمتار، من تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية والتفوق على الرقم المسجل سابقاً بنحو 3 أمتار.

وستجري إضاءة المجسم المهيب للجمل مساء كل يوم، بداية من وقت غروب الشمس، وذلك بالقرب من مطعم فيفا الإيطالي، ليتيح لضيوف الوجهة تجربةً بصرية فريدة من نوعها، وتحفةً فنية يستمع الزوّار برؤيتها والتقاط الصور التذكارية بجانبها.

كما يمكن زوار ريفرلاند دبي الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق المستوحاة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الحافلة بالمرح والمتعة.

واحتفالاً بالتراث والثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل «دبي باركس» على تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفها إلى جانب التعاون المشترك المستقبلي مع العديد من المؤسسات والكيانات كنادي دبي لسباق الهجن.