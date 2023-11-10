سلامة المزروعي تستكشف كنوز الجزيرة العربية

أكثر من 15 عاماً أمضاها ألبوم الفنانة الإماراتية سلامة المزروعي، حبيس الأدراج، قبل أن تقرر صاحبته، أخيراً، هذا العام إطلاقه عبر حسابها الرسمي على منصّة «يوتيوب»، ليحقق النجاح الجماهيري والإشادة المنتظرة لدى متابعي الفنانة، التي زاد غيابها عن ساحة الغناء لأكثر من 20 عاماً، تنقلت خلالها بين عوالم الإعلام والدراما والسينما، وصولاً إلى تجارب «الدوبلاج» ومسلسلات «الكرتون»، وغيرها من المجالات الإبداعية المتنوّعة التي نجحت في خوض غمارها.

عودة قوية

أكدت المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن عودتها إلى الساحة الغنائية اليوم نابع من رغبتها الصادقة في استحضار مجال تخصصها الأبرز وهو الموسيقى التي درستها في القاهرة، لتطلق في بداية مشوارها مجموعة من الأغاني المختارة التي لاقت صدى واضحاً لدى الجمهور، مؤكدة: «شجعني الزملاء في الوسط الفني على هذه الخطوة التي ارتأيت من خلالها إحياء الأغنية الطربية النابعة من جذور إيقاعات ومقامات موسيقى شبه الجزيرة العربية. كما دفعني زوجي المنتج سعيد بخيت المنصوري، من جهة أخرى، على تقديم هذا العمل الفني المتكامل الذي يحمل بالنسبة لي خمس مفاجآت موسيقية وطربية تليق بذائقة عشاق الكلمة الجميلة والنغم الشجي. وقد تم تسجيل كل أغاني الألبوم الذي يحمل عنوان «آخر أخبار قلبي» في اليمن، بالاستعانة بعدد من العازفين والموسيقيين من فرقة الفنان الراحل أبوبكر سالم الذين حضروا خصيصاً إلى اليمن للمشاركة في التسجيل، إلى جانب عدد من المبدعين من اليمن والإمارات.

ذائقة جماهيرية

وحول أسباب تأخرها في طرح أغاني الألبوم الطربي كل هذه المدة، كشفت سلامة عن رغبتها في التريث وعدم طرح هذه النوعية من الأغاني في فترة سادت فيها الأغاني الإيقاعية السريعة قائلة: «لم أكن على عجلة من أمري، فهذه النوعية من الأغاني كما قال زوجي، مثل الذهب العتيق، يجب الاحتفاظ به وتقديمه في الوقت المناسب ليكون أجمل هدية لعشاقه».

وفي ما يتعلق بتفاصيل تعاملها في هذا الألبوم، مع أسماء فنية في الشعر والألحان، توقفت المزروعي عند تجربة أغنية «حبيبي لو قسى قلبك» للشاعر عيدروس عثمان باعلوي، والشاعر عيدروس علوي في أغنية «ياللي الغرام عندك كلام»، قائلة: «هذه شهادة أعتز بها وفخر لي أن يضم ألبومي الطربي أغاني من كلمات هذين الشاعرين الكبيرين، كما سعدت كذلك بالتعامل مع الشاعر والملحن الراحل أحمد مفتاح على صعيد الكلمات والألحان، والملحن علي باحسين، إلى جانب الشاعر الإماراتي المبدع عامر الكثيري».

مقامات شرقية

وحول تسجيل أغاني ألبومها الغنائي في اليمن، أفادت: «كان الأمر بالنسبة لي أشبه بالتحدي، خصوصاً أنني أحببت استعادة ألق المقامات والإيقاعات القديمة التي يعود بعضها إلى أكثر من 3000 عام، مثلما حدث في أغنية (من حلاتك) التي كتب كلماتها الشاعر الإماراتي عامر الكثيري، ولحنها علي باحسين، فيما جاءت الأغاني الأربعة بلحن (الدّان)، وهو نغم قديم يعود إلى القرن الـ10 ميلادي اشتهرت به منطقة حضرموت في اليمن».

وحول تفاعل الجمهور مع ألبومها الغنائي الجديد، أشارت المزروعي إلى الأصداء الإيجابية التي سجلها الألبوم بعد أقل من أسبوعين على إطلاق كامل أغانيه، مؤكدة سعادتها بارتفاع عدد متابعي قناتها الرسمية على «يوتيوب» ليتجاوز أكثر من 3000 مشاهد في أقل من أسبوع، مضيفة: «أتمنى أن أكون قد نجحت في تقديم عمل طربي يحمل عناوين الزمن الجميل، ويترجم توجهي نحو تقديم لون فني ينأى عن موجة الأغاني والألبومات التجارية الرائجة من جهة، ويسجل حضوره المغاير على الساحة المحلية والعربية من جهة أخرى».

الغناء بالإنجليزية

كشفت الفنانة الإماراتية سلامة المزروعي، عن إطلاق أغنية جديدة باللغة الإنجليزية هذه المرة، تحمل عنوان «Beyond Death»، وذلك بالتزامن مع إطلاق ألبومها الطربي الأخير، معتبرة الأمر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها الفنية الكبيرة.