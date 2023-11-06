"أنقذته أسماك السلمون".. العثور على بحار تاه أسبوعين في المحيط

انقذ خفر السواحل رجل تاه في المحيط الهادئ على متن قارب نجاة لأسبوعين، بعدما غرق قاربه، واعتمد على صيد سمك السلمون للبقاء على قيد الحياة. وتم إنقاذ البحار بواسطة سفينة صيد "ذا إيفنينج" بعد اختفائه في شهر اكتوبر الماضي.

وكان خفر السواحل الأمريكي بدأ البحث عنه بعد أيام من اختفائه، إذ غادر قاربه ميناء ويستبورت من واشنطن في 12 أكتوبر وكان من المقرر أن يعود إلى الميناء في 15 أكتوبر.

وقبل عملية الإنقاذ، قام خفر السواحل بتفتيش حوالي 14 ألف ميل مربع من المحيط بحثًا عن القارب المفقود قبل تعليق البحث بعد أيام. في اليوم التالي، تم العثور على أحد بحارة القارب المفقودين على قيد الحياة وهو يطفو في قارب نجاة في شمال المحيط الهادئ قبالة سواحل كولومبيا البريطانية.

وتم العثور على قارب النجاة في المياه الكندية على بعد حوالي 70 ميلاً قبالة ساحل كيب فلاتري، التي تبعد حوالي 160 ميلاً شمال ويستبورت.

وقال اثنان من رجال الإنقاذ، لمحطة KING5 المحلية إنهما اكتشفا قارب النجاة بعد أن أطلق البحار العالق شعلة الطوارئ. وأضافا " لقد سحبناه على متن السفينة، وحينها عانقنا كثيرًا وكان الأمر عاطفيًا”.

وبمجرد صعوده على متن السفينة، تناول وجبة إفطار كبيرة وشرب ثلاث زجاجات من الماء. وأخبر رجال الإنقاذ أنه كان يعيش على سمك السلمون الذي تمكن من اصطياده على الطوافة بعد نفاد الإمدادات.

وبعد عملية الإنقاذ، قام خفر السواحل الكندي بنقل الرجل إلى الشاطئ. وبحسب ما ورد كان في حالة مستقرة. ولم يتم بعد تحديد مكان البحار الثاني على متن القارب.