طبيب هندي يضرب مريضا في غرفة العمليات

أقدم طبيب بأحد مستشفيات مدينة إندور الهندية على ضرب مريض، أخفى عن الطاقم الطبي إصابته بفيروس العوز المناعي البشري «إيدز».



واستقبل مستشفى المهراجا ياشوانتارو مريضاً منقولًا من مدينة أوجاين لتلقي العلاج من إصابته بأحد الكسور، وبدأ الطبيب الشاب في تجبيره، قبل أن يكتشف أنه مصاب بفيروس الإيدز.



وفقد الطبيب أعصابه بسبب عدم تحدث المريض أو مرافقه عن إصابته قبل البدء في علاج إصابته، ليبدأ في ضربه وصفعه في واقعة تم تصويرها خلسة، بحسب موقع إندي تي في.



وتحدث مرافق المريض عن الواقعة قائلًا «لقد أحضرته إلى المستشفى لعلاج كسر بالعظام، وهو مصاب بالفعل بفيروس الإيدز، لكن الطبيب بدأ في ضربه لأنه لم يخبره، ثم ضربني بعدها عندما حاولت إيقافه».