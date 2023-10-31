دموع وزهور ورسائل في وداع ماثيو بيري

توافد عدد من محبي «فريندز» أول من أمس، إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى الممثل ماثيو بيري الذي توفي السبت الماضي عن 54 عاماً.

وتكدّست باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام المبنى المكوّن من ست طبقات. وتحت أمطار خفيفة، توقّف محبو المسلسل دقائق للتأمل وتوجيه تحية للممثل الذي أدى دور تشاندلر بينغ.

وتقول تايلور لانثير، وهي طالبة حقوق تبلغ 26 عاماً حضرت ومعها زهرة صفراء: «ماثيو بيري، لقد نشأت وأنا أشاهده في (فريندز)، كما أنّ والديّ كانا يشاهدان المسلسل أيضاً». وتردّد الشابة عبارة كتبها أحد محبي المسلسل في رسالة وُضعت على الأرض: شكراً على كل الضحكات.

ومع أنّ الحلقات صُوّرت في استوديوهات بكاليفورنيا، إلا أنّ المبنى الواقع في شارع 90 بيدفورد ستريت، بات أحد رموز نيويورك.