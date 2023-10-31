ويلز: حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

أعلنت حكومة ويلز حظر بيع العديد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في جميع أنحاء ويلز، ودخل التشريع الجديد حيز التنفيذ ابتداء من أمس.

وقالت حكومة ويلز إن الحظر سيقلل من تدفق التلوث البلاستيكي إلى البيئة من خلال حظر توريد منتجات معينة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأشارت وزيرة التغير المناخي جولي جيمس، إلى أن الحظر يعتمد على عمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ويلز التي أصبحت بالفعل خالية من البلاستيك. وأضافت «هذه هي الخطوة الأولى في التخلص التدريجي من الحاجة إلى استخدام وبيع البلاستيك غير الضروري الذي يستخدم لمرة واحدة في ويلز».

وتابعت «ملتزمون بالقضاء على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستشهد مرحلتنا التالية حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد».