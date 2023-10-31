التطعيم ضد بكتيريا المكورات الرئوية.. ضروري لفئات معينة

أوصت اللجنة الدائمة للتطعيمات، التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا، بتلقي التطعيم ضد بكتيريا المكورات الرئوية، والتي ترفع خطر الإصابة بأمراض خطرة تهدد الحياة، مثل التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت اللجنة بعض الفئات بتلقي التطعيم ضد بكتيريا المكورات الرئوية، مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (قصور القلب)، وأمراض الرئة المزمنة (الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن)، والأمراض الاستقلابية (مثل داء السكري)، والفشل الكبدي أو الكلوي المزمن، والسرطان. وينطبق ذلك أيضاً على الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة الخلقي أو المكتسب، على سبيل المثال فيروس نقص المناعة البشرية، أو تلقي العلاج المثبط للمناعة (كما هي الحال في أمراض المناعة الذاتية أو بعد عملية زرع عضو).