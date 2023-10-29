الرحلات الجوية الداخلية في الصين تحلق بزيادة كبيرة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئة تنظيم الطيران ستزيد الرحلات الداخلية 34% فوق مستويات ما قبل «كوفيد-19»، وهي خطوة من شأنها أن تعزز تعافي شركات الخطوط الجوية في البلاد بعد الجائحة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في الصين، تحقيق أول أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، أول من أمس، ما عزز آمال القطاع في تجاوز شركات الطيران الحكومية الثلاث الكبرى في الصين، أخيراً، الصعوبات التي سببتها جائحة «كوفيد-19».

وقالت «شينخوا» إن إدارة الطيران المدني ستطرح خطة الطيران لموسمي الشتاء والربيع، اليوم، والتي ستستمر حتى 30 مارس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الخطة ستشمل 96 ألفاً و651 رحلة داخلية أسبوعياً، بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات، إذ أضيفت 7202 من الرحلات الجديدة مع تدشين 516 خطاً داخلياً.