إعصار شديد بسرعة 500 كم في الساعة يضرب كوكب "المشتري"

يتمتع كوكب المشتري بأبرز سمات الغلاف الجوي في نظامنا الشمسي، وهي البقعة الحمراء العظيمة، الكبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، وهي أضخم إعصار في المجموعة الشمسية.

ومع ذلك، ومثل الأرض، فإن كوكب المشتري يتغير باستمرار، وهناك الكثير عن الكوكب الذي لم نعلمه بعد.

ويكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن بعض هذه الألغاز، ويكشف عن ميزات جديدة لكوكب المشتري لم نرها من قبل، بما في ذلك نفاثات عالية السرعة تنطلق فوق خط استواء الكوكب.

وفي حين أن التيار النفاث ليس واضحا بصريا إلا أنه يمنح العلماء فكرة عن كيفية تفاعل طبقات الغلاف الجوي للكوكب بعضها مع بعض.

وبفضل خلية المرايا المطلية بالذهب ومعدات الأشعة تحت الحمراء، مثل كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، أظهرت الصور التي التقطها التلسكوب للعملاق الغازي العام الماضي بيانات جديدة تماما عن أقماره وغلافه الجوي وحلقاته.

وبعد فحص الصور التي التقطها التلسكوب، أدرك العلماء أن هناك تيارا نفاثا عالي السرعة على الكوكب يمتد بعرض أكثر من 4800 كيلومتر (3000 ميل)، يقع فوق خط استواء المشتري فوق الأسطح السحابية الرئيسية، ويتحرك بسرعة نحو 515 كم في الساعة وهذا شيء لم يسبق له مثيل من قبل.

وقال ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا والمؤلف الرئيسي لورقة تصف النتائج في بيان "لقد فاجأنا ذلك تماما".

وقال لي فليتشر من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، وهو عضو في الدراسة الجديدة، في البيان: "إنه لأمر مدهش بالنسبة لي أنه بعد سنوات من تتبع سحب ورياح كوكب المشتري من مراصد عديدة، ما يزال أمامنا المزيد لنتعلمه".

ووفقا للفريق، فإن هذا التيار النفاث المكتشف حديثا على كوكب المشتري - والذي ينفجر بسرعة تبلغ نحو ضعف سرعة إعصار من الفئة 5 على الأرض ويقع مباشرة فوق خط الاستواء - قد يلقي بعض الضوء على الغلاف الجوي المضطرب للكوكب. وفي الواقع، كل تلك الصور لكوكب المشتري لعام 2022 قد تساعد العلماء على استنتاج ما يحدث في سماء الجرم السماوي المخطط.

وأوضح هويسو: "ما رأيناه دائما على أنه ضباب غير واضح في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، يبدو الآن كميزات واضحة يمكننا تتبعها جنبا إلى جنب مع الدوران السريع للكوكب".

ويشتهر كوكب المشتري بطقسه القاسي، والأهم من ذلك بالنسبة للدراسات العلمية، أن الغلاف الجوي للكوكب عبارة عن طبقات، مثل الغلاف الجوي للأرض. وهذا يعني أن سرعات الرياح في الطبقات المختلفة ربما تساهم في المناخ المضطرب للكوكب العملاق.