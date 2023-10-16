«قمة المعرفة» تنطلق 21 نوفمبر في «المدينة السعيدة»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن فعاليات «قمة المعرفة» بنسختها الثامنة، والمنعقدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، ستنطلق حضورياً في مركز دبي التجاري العالمي في 21 و22 نوفمبر المقبل، إضافة إلى يوم افتراضي (23 نوفمبر).

وتتمحور قمَّة المعرفة 2023 حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة، وتجمع تحت مظلّتها قادة فكر وواضعي سياسات وصنّاع قرار وخبراء وباحثين وأكاديميين ورواد أعمال، لمناقشة دور مدن المعرفة في احتضان الثورة الصناعية الخامسة. وتتضمَّن أكثر من 43 جلسة حول موضوعات مختلفة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «نواصل في المؤسسة جهودنا لتعزيز الحراك المعرفي على مستوى العالم من خلال انعقاد النسخة الثامنة من قمَّة المعرفة، ونسعى خلال القمَّة المقبلة إلى تحديث وتطوير المنهجيات والآليات التي تشكِّل أساس عملية إنتاج ونشر المعرفة، ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز القيمة المعرفية والابتكار في مجتمعنا، انطلاقاً من كون دبي نموذجاً فريداً للمدينة السعيدة الذكية والمستدامة، الملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة لسكانها».

وأضاف «تشهد قمَّة المعرفة سنوياً اهتماماً متزايداً من المؤسَّسات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس الأثر الإيجابي والقيمة التي تقدمها في سبيل تطوير المعرفة والابتكار. وتركِّز القمَّة في هذا العام على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة التي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي».

جمال بن حويرب:

• «نواصل جهودنا لتعزيز الحراك المعرفي على مستوى العالم من خلال النسخة الثامنة من قمَّة المعرفة».

• أكثر من 43 جلسة حول موضوعات مختلفة.