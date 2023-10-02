عدسات إماراتية تدعم الاستدامة

بإبداعات عدسات إماراتية، تزيّن معرض صور المناخ الذي نُظم على هامش أسبوع مستقبل المناخ الذي اختتم أخيراً، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في الاستدامة والحفاظ على البيئة في دبي.

وضم المعرض في متحف المستقبل لقطات لثلاثة مصورين إماراتيين هم عبيد البدور، ونورا النيادي، وحامد مشربك، لتسهم الصورة في نشر التوعية بضرورة الحفاظ على مقدرات الطبيعة، وصون موارد كوكبنا، من أجل غد أخضر وأفضل للجميع.