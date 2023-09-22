بدور القاسمي: يجب ألا نسمح للتكنولوجيا بالنمو بينما نترك نصف البشرية خلفنا

استقبلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أمس، عدداً من النساء الملهمات من مختلف أنحاء العالم في «منتدى وحفل توزيع جوائز المرأة في قطاع التكنولوجيا»، الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاحتفال بإنجازات المرأة في القطاعات التقنية المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتهن التكنولوجية، وكيف يمكن للمرأة أن تلعب دوراً أكبر في هذا المجال.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها الافتتاحية أمام المنتدى، إن المسؤولية الإنسانية الجماعية هي فتح مسارات للفتيات والنساء في مجال التكنولوجيا.

وأضافت: «يجب ألا نسمح لقطاع التكنولوجيا بالنمو بينما نترك نصف البشرية خلفنا ودون أن تُتاح للنساء فرص متساوية فيه. عندما يتقاطع الابتكار والطاقة النسائية، يتحول التركيز نحو الجوانب الإنسانية مثل الوصول، والاستدامة، والأخلاق. ومن خلال تمكين النساء وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، سيكون لهذا تأثير اجتماعي إيجابي يستفيد منه الجميع».

وأشادت الشيخة بدور بفريق عمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتجسيده قيم التضامن والشمولية، مؤكدة أنها جزء أساسي من جهود المجمع في مجال الاستدامة.

وأضافت: «أنا فخورة بالعمل الذي نقوم به هنا، خصوصاً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، ونحن من بين الجهات الأكثر فاعلية في دعم جهود الإمارات لمكافحة التغير المناخي من خلال مشاريع ملموسة لتقليل الأثر الكربوني وتطوير البنية التحتية المستدامة».

وفي نسخته الرابعة من منتدى وجوائز «المرأة في قطاع التكنولوجيا»، التي تُقام بالتعاون مع مؤسسة «المرأة في التكنولوجيا» شهد المنتدى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم ضمت نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة من الباحثات، والباحثين، والمتخصصين، وممثلين عن المنظمات العالمية، ومناصري تمكين المرأة، وعدد من رائدات الأعمال، بالإضافة إلى مديري عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن المجتمع المدني، وبمتابعة واهتمام من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. إذ وفر المنتدى فرص تواصل قيمة وتجربة مميزة لتبادل المعرفة ضمن حلقات نقاش جذابة.

وتحدث في جلسات المنتدى الدكتورة ابتسام المزروعي، المديرة التنفيذية والباحثة الرئيسة لوحدة البحث والذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، وحليمة العويس، الرئيسة التنفيذية لشركة سلطان بن علي العويس العقارية، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، أول مهندسة طائرات في الإمارات العربية المتحدة.