وليامز يعرض خدماته.. محتج بالأجر في سويسرا

عرض نجم البوب البريطاني روبي وليامز خدماته للمشاركة المدفوعة الأجر في الاحتجاجات في سويسرا حيث يقيم حالياً، إذ نشر عبر مواقع التواصل صورة يبدي فيها احتجاجه على مستديرة مرورية محلية.

ونشر العضو السابق في فرقة «تايك ذات»، في حسابه عبر «إنستغرام»، صورة له وهو يقف إلى جانب شارع صغير مرتدياً سروالاً قصيراً وحاملاً لافتة مكتوباً عليها: «لا للمستديرات المرورية».

وأشارت وسائل إعلام سويسرية إلى أن المستديرة التي ظهرت خلفه في الصورة والمزروعة بالزهور والعشب، تقع في بلدة غشتاد المعروفة بمنتجعاتها الجبلية الفاخرة في منطقة الألب.

وفي مقطع فيديو نشره عبر «إنستغرام» أيضاً، يظهر وليامز وهو يحمل اللافتة نفسها ويقف وسط المستديرة، ويصيح: «كفانا مستديرات»، مع مرور عدد من السيارات أمامه. وكتب وليامز الذي قيل إنه انتقل أخيراً إلى غشتاد بعدما عرض عقاراً فاخراً في ضواحي جنيف للبيع: «أعرض خدماتي كشخص مشهور مستعد للمشاركة المدفوعة الأجر في الاحتجاجات».

وتابع: «سأحتجّ ضد أي شيء»، واعداً بـ«أسعار تنافسية، أرخص من تلك التي يتقاضاها جاستن تيمبرليك وبرونو مارس، وأرخص بكثير من (جاستن) بيبر».