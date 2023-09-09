شاهدوا درسا لممارسة اليوغا فظنوه مشهد قتل جماعي واستدعوا الشرطة

سارعت الشرطة البريطانية للاستجابة لبلاغ بوجود مجزرة تضم العديد من الأشخاص يشتبه بكونها طقس قتل جماعي، ليتبين أن جموع المستلقين على الأرض ليسوا سوى هواة تأمل وممارسة رياضة اليوغا.

وكانت الشرطة داهمت مقهى يدعى "سيسكيب" في بريطانيا عندما أخطأ بعض المشاة في الحكم على ما شاهدوه من طقس تأمل جماعي.

وقام المقهى لاحقا في تشابل سانت ليوناردز بإنجلترا بتفصيل الحادث غير العادي في منشور على فيسبوك. وجاء في المنشور: "إذا سمع أحد صفارات الإنذار الصادرة عن الشرطة في تشابل سانت ليونارد الساعة 9:30 مساءً الليلة الماضية، فيرجى الاطمئنان". لقد "كانوا في طريقهم إلى المقهى بعد أن أبلغ أحدهم عن حادثة قتل جماعي في المبنى الذي نسكن فيه. شاهدنا العديد من الأشخاص ممددين على الأرض... والذي تبين في الواقع أنه كان صفًا لليوغا في التأمل".

وجاء في المنشور: "أعزائي عامة الناس، يرجى الانتباه إلى أن الموقع لديه الكثير من دروس اليوغا التي تقام في المساء. نحن لسنا جزءًا من أي طائفة مجنونة أو نوادي مجنونة".

وكتبت معلمة الفصل، ميلي لوز، على صفحتها على موقع Unity Yoga على فيسبوك، أنه تم استدعاء الشرطة عندما "أخطأ بعض المشاة في فهم المشهد فظنوا أنه طقس قتل جماعي".

وذكرت لوز أن الفصل كان قد تفرق بالفعل بحلول وقت وصول الشرطة إلى المبنى، مشيرة إنها علمت بزيارة الشرطة من خلال مكالمة هاتفية من مدير المبنى. وقالت لشبكة CNN "لقد شعرت بصدمة شديدة". وتابعت "لقد كان الأمر سرياليًا للغاية ولم أصدق تمامًا أنه كان صحيحًا. لقد تحدثت إلى معظم الأشخاص الذين شاركوا وأخبروني للتو عن مدى جنون الأمر. لقد كانوا جميعًا يشاركون في استرخاء عميق جميل وكان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لا يخطر ببال أي من أذهاننا أبدًا أنه يمكن أن يتم التعامل مع الأمر بهذه الطريقة."

وأكد ناطق باسم الشرطة لوكالة "يو بي أي" أنه تم استدعاء العناصر من الموقع بسبب ما تبين أنه خطأ. وأضاف : "تلقينا مكالمة بعد مخاوف وحضر عناصرنا، ويسعدنا أن نبلغكم أن الجميع بخير وبصحة جيدة. تم إجراء المكالمة بنوايا حسنة".