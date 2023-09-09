«الصيد والفروسية» في محطة الختام

وصلت الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إلى محطة الختام بعد أيام حفلت بالفعاليات والأنشطة.

واختتم نادي تراث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، مشاركتهما في المعرض الذي نظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وشهد جناح النادي واللجنة عدداً من الفعاليات التراثية والثقافية التي أثرت موضوع المعرض، إذ تواصل في الجناح تنظيم المحاضرات والأمسيات الشعرية والمشاركة في ورش العمل بمنصة الاستدامة التابعة للمعرض، حيث تم تنظيم ورشة عمل في المنصة بعنوان «أهمية وكيفية الحفاظ على تراث وعادات دولة الإمارات»، تناولت العمل الذي يقوم به النادي للحفاظ على تراث وتقاليد الإمارات عبر برامج مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له، والمشروعات التي أنجزها ومنها معجم اللهجة الإماراتية، والدورات والندوات التي تستقطب الطلاب الجامعيين، والدورات التدريبية التراثية.