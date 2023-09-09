بوابة التعلم للمحافظة على الطبيعة تخاطب الجيل الجديد

احتفل الجناح التفاعلي المتجدد للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بإطلاق البوابة الإلكترونية «التعلم للمحافظة على الطبيعة» لبرنامجه التعليمي «نموذج الحبارى».

وتقدم البوابة المخصصة للمعلمين وطلبة التعليم العام بدولة الإمارات العديد من الدروس التعليمية والألعاب التفاعلية في قالب ترفيهي ممزوج بالمعلومات المثيرة عن الموروثات الشعبية، وتقاليد السنع والضيافة، والشغف بحب الطبيعة بكل ما فيها من أنواع، وترسيخ مبادئ الاستدامة وصون بيئة الأرض في مواجهة التحديات المعاصرة، مثل التلوث والتغير المناخي والمخاطر المحدقة بالإنسان، والعديد من أنواع الكائنات الحية.

وأصبح بإمكان الطلبة التسجيل والدخول إلى وحدات تعليمية متنوعة، إذ توفر لهم البوابة المساعدة لفهم وتجويد بعض الجوانب المتعلقة بالمواد التي يدرسونها مثل العلوم والجغرافيا والرياضيات والدراسات الاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى الاطلاع على الثقافة البيئية والعادات والتقاليد الوطنية في قوالب ترفيهية تفاعلية.

من جهتها، أشادت أخصائي أول التعليم بالصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى حمدة العامري، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والمدارس والمؤسسات التعليمية في الدولة، التي أمكنت الصندوق من تطوير مخطط لخارطة طريق لتكييف برنامجه التعليمي «نموذج الحبارى»، وجهود الحفاظ على أنواع الحياة البرية على نطاق أوسع، لتتماشى مع أهداف التعليم في الدولة، موضحة أن هذه البوابة ستعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي للصندوق المتمثل في تشكيل فكر قادة المستقبل في المحافظة على أنواع الحياة البرية.

وتهدف البوابة إلى توفير خبرات التعلم المتوائمة مع منهج وزارة التربية والتعليم للطلاب والأساتذة والمعلمين.

3 مقاطع شيقة

تضم قائمة التشغيل الخاصة بالبوابة مقاطع فيديو تعليمية، يحكي كل منها قصة مسلية ومفيدة، إذ أنتج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى حتى الآن ثلاثة مقاطع فيديو يتضمن كل منها أحاديث شيقة عن طبيعة الإمارات وتراثها وثقافتها على لسان أحد أصحاب التجارب والخبرات.

حمدة العامري:

«البوابة ستعمل على تحقيق هدفنا المتمثل في تشكيل فكر قادة المستقبل في المحافظة على أنواع الحياة البرية».