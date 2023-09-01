عجوز أمريكي يحاول سرقة بنك لدفع إيجار منزله

ألقي القبض على رجل كبير السن بعد محاولته اليائسة لسرقة بنك بمبلغ 650 دولارًا فقط لدفع إيجار منزله وتجنب التشرد في شوارع المدينة.

وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على مايكل نوجين، 67 عامًا، لمحاولته سرقة الأموال من بنك أوف أمريكا في هوليوود، فلوريدا، وفقًا لشكوى جنائية تم الكشف عنها يوم الاثنين.

وظهر نوجين، على كاميرات المراقبة وهو يرتدي قميص بولو أصفر عليه قوارب شراعية وطيور مطبوعة في كل مكان، وجينز أزرق، وحذاء أبيض، ونظارات شمسية" وهو ينتظر دوره ليأتي الصراف.

وأخبرت إحدى الصرافات نوجين بأنها ستساعده خلال لحظة، وعندما تقدم الرجل طلبت الصرافة بطاقته الخاصة به، فأجاب بصوت جدي "لدي مسدس، ضعي كل الأموال في الحقيبة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو".

وفي الوقت نفسه، قام نوجين بوضع كيس تسوق بلاستيكي بني تحت الزجاج الواقي باتجاه الصرافة. وأضاف مهددا : "أنا لا ألعب، لدي مسدس، ضعي المال في الحقيبة".

وحين لم تر الصراف مسدسًا بدأت في قفل درج المال، وبدأ صرافان آخران سمعا ما قاله الرجل في قفل أدراج أموالهما وقاما بتفعيل إنذار الطوارئ.

وعندما بدأ الصرافون في التراجع خوفًا، اختطف نوجين حقيبته من تحت الزجاج الواقي وهرب من البنك من مخرج الطوارئ في اتجاه غير معروف.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر يوم 24 أغسطس، تعرف أحد المرشدين على نوجين من صور سرقة البنك في التقارير الإخبارية، وأخبر رجال الشرطة بعنوان منزل منتصف الطريق في شاطئ هالانديل حيث كان يقيم.

وفي المساء، وبعد توقيفه اعترف الرجل بسرقة البنك، لتحصيل مبلغ كاف لدفع إيجار منزله، كي لا يفقد حق الإقامة فيه.

وجاء في تقرير الشرطة أنه اعتبر أن تلك كانت " الفرصة الأخيرة له للحصول على 650 دولارًا قبل أن يصبح بلا مأوى."

وتم اتهام نوجين بـ "محاولة الاستيلاء عن عمد، وعن طريق الترهيب، " على المال الفيدرالي، حيث سيعرض على محكمة فيدرالية لاحقا مع احتمال أن يصبح السجن مأواه بعدها.