أسد هارب يتجول في شوارع باكستان في ذروة الزحام.. ويرعب المارّة (فيديو)

فر أسد من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، الثلاثاء، مسببا الذعر لساعتين قبل الإمساك به.

وذكر بيان للشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في طريق رئيسي، بالمدينة المكتظة بالسكان خلال ذروة الازدحام المروري.

وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لـ"رويترز" : "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله".

وكان الأسد الهارب قد دخل إلى قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

وقال شاهد لـ"رويترز" إن المنطقة شهدت زحاما كثيفا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث، وتجمع الحشود لمشاهدة الحيوان المفترس.

ورصد مقطع فيديو الأسد يهاجم رجلا ملقى على الأرض، لكن الأخير تمكن من الفرار.

وقالت إدارة الحياة البرية إن الأسد نقل إلى مجمعها، إذ أنه يحظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.

وذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نظير في بيان، أن مالك الأسد احتُجز وستقام ضده دعوى قضائية.

👀🇵🇰 Today a lion seen roaming in the the parking basement of a building close by after walking down the Shahra e Faisal Main Road in #Karachi near the Aisha Bawany School, #Pakistan pic.twitter.com/AuswuMUh54