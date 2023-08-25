الصقر الأغلى في السعودية.. أميركي

شهدت الليلة التاسعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، أول من أمس، بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة من المزاد.

وتعود ملكية الصقر الأغلى «فرخ جير بيور ألترا وايت» لمزرعة أميركية، ويبلغ وزنه 1480 غراماً، إذ بدأت المزايدة بـ200 ألف ريال قبل بيعه بـ550 ألفاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). ويقدم نادي الصقور السعودي نخبة الصقور في منصة المزاد، وتُجرى المنافسة عليها وسط بثّ مباشر عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل مزاد. ويمثل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يستقبل زواره حتى اليوم، سوقاً موثوقاً بها وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور.