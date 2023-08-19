أفلام الصيف الصينية تُحلّق بأرقام قياسية على حساب «هوليوود»

سجلت إيرادات دور العرض في الصين مستوى قياسياً جديداً مع تحقيقها 17.9 مليار يوان (1.44 مليار دولار)، وذلك حتى صباح يوم أمس، خلال موسم الأفلام لصيف 2023، إذ سجلت الأفلام المحلية أداء أفضل من أفلام هوليوود مثل «باربي».

وحتى الآن تجاوزت إيرادات شباك التذاكر لأربعة أفلام عتبة الملياري يوان، وهو مستوى قياسي آخر لموسم أفلام الصيف. ومن بين تلك الأفلام فيلم الإثارة والتشويق «لوست إن ذا ستارز» أو (تائه وسط النجوم)، وفيلم الجريمة «نو مور بتس» أو (لا مزيد من الرهانات).

ويسلط ذلك الضوء على الاستهلاك في عام يشهد انتعاشاً بطيئاً في إنفاق المستهلكين الصينيين بعد أن تخلت البلاد عن سياساتها الصارمة المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» في نهاية 2022.

وذكرت إدارة الأفلام الصينية أن إيرادات الأفلام لموسم الصيف العام الجاري من يونيو إلى أغسطس تجاوزت الأرقام القياسية السابقة عند 17.78 مليار يوان في 2019.

ووفقاً لموقع «دينجتا»، فإن فيلم «ون آند أونلي» أو (الأول والوحيد) الذي يتمحور حول رقص الشارع، حقق ما يزيد على 850 مليون يوان حتى يوم أمس.

إلا أن أفلام هوليوود لم تكن ناجحة بالقدر نفسه، حيث حقق فيلم «باربي»، من بطولة النجمة مارجوت روبي، 246 مليون يوان فقط بعد نحو شهر من طرحه في دور العرض على الرغم من تحقيقه نجاحاً ساحقاً على مستوى العالم. وحقق الجزء الجديد من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة لتوم كروز نحو 350 مليون يوان بعد أكثر من شهر من بدء عرضه.