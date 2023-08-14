بعد تملّصه من النزال .. ايلون ماسك: "زوكربيرغ واحد جبان .. سأذهب اليوم لأطرق باب منزله"

رد إيلون ماسك على مارك زوكربيرغ، بعدما دعا مؤسس ميتا إلى "المضي قدماً" من النزال مع مالك شبكة إكس.

وكان ماسك وزوكربيرغ اتفقا على نزال سيتم بثه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، ولكنهما لم يتفقا على تاريخ هذا النزال أبداً.. وبعد طول انتظار، قال زوكربيرغ في منشور له "إن الوقت حان للمضي قدماً ونسيان موضوع النزال".

وبعد تصريح زوكربيرغ، توجه ماسك إلى إكس، تويتر سابقاً ، ليوجه بعض اللكمات لخصمه قائلاً "زوك واحد جبان".

وفي منشور آخر رأى ماسك أن زوكربيرغ "يحاول تجنب" النزال لأنه خائف وجبان، ورد ماسك لاحقاً "متشوق لكي أقرع بابه غداً وأطالبه بالنزال".

وكان زوكربيرغ توجه إلى منصة ثريدز في وقت سابق من مساء أمس الأحد، لينتقد ماسك قائلاً: "أعتقد أننا جميعاً متفقون على أن إيلون ليس جاداً (في النزال) وحان الوقت للمضي قدماً.. حددت موعداً واقياً، لكن إيلون لم يؤكد الموعد، قال إنه بحاجة لجراحة، والآن يطلب أن يكون هناك نزال تجريبي في حديقة منزلي".

واستمر قائلاً: "إذا بات إيلون جاداً وبحث بشأن الموعد والنزال، هو يعرف كيف يمكنه الوصول إلي.. وإلا، حان وقت المضي قدماً.. سأركز على المنافسة مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد".

وكان زوكربيرغ يشير إلى تبادل نصي قام به مع ماسك، حيث اقترح مالك تسلا أن يقوموا بـ "جولة تدريبية" مسبقاً.

ورد زوكربيرغ على اقتراح ماسك قائلاً: "إذا كنت لا تزال ترغب في خوض نزال فنون القتال المختلطة (أم أم إيه) حقيقي، فعليك أن تتدرب بمفردك وأخبرني عندما تكون جاهزاً للمنافسة.. لا أرغب في الاستمرار في الإحماء لشيء لن يحدث أبداً، لذا يجب أن تقرر إما أن تقوم بذلك وتفعله قريباً، أو يجب أن نتقدم نجو الأمام".

وقال ماسك لزوكربيرغ إنه سيكون في منطقة بالو ألتو، اليوم الإثنين، واقترح أن يتمرنا داخل حلبة زوكربيرغ في حديقته الخلفية.

