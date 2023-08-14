«دويتشه بان»: المسافرون داخل ألمانيا يفضلون القطارات على الطيران

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» أن معظم المسافرات والمسافرين لقضاء عطلات داخل ألمانيا يتنقلون بين المدن بالقطار بدلاً من الطائرات. وأضافت الهيئة في بيانات نشرت، أمس، أن رحلات القطارات إلى المدن الكبرى السبع بألمانيا، وهي: برلين وهامبورغ وميونيخ وكولونيا ودوسلدورف ولايبتسيغ، زادت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة تراوح بين 18 و29%، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها العام الماضي. ومقارنة بالنصف الأول من 2019، أي قبل وباء «كورونا»، شهدت الرحلات إلى المدن بالقطارات زيادة. وفي المقابل، ظل الطلب على الطيران الداخلي بألمانيا متراجعاً خلال النصف الأول من هذا العام. وبحسب الرابطة الاتحادية لشركات قطاع الطيران بألمانيا (بي دي إل)، فإن عدد المقاعد المتاحة في رحلات داخل ألمانيا وصل إلى نصف ما كان عليه فقط قبل وباء «كورونا».