عمر العبداللات يستعد لإحياء 7 حفلات في أميركا

يستعد الفنان عمر العبداللات، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، الشهر المقبل، ضمن جولة فنية جماهيرية تشمل سبع ولايات.

وتأتي الجولة الفنية لعمر العبداللات، بعد النجاحات التي حققها في موسم الصيف، في حفلات بين الأردن ودول عربية عدة، وإطلاقه مجموعة من الأغنيات الجديدة التي حظيت بتفاعل لافت من الجمهور ومحبي المطرب الأردني.

وأعرب العبداللات عن سعادته بلقاء الجمهور العربي في الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا أبالغ إن قلت إنني أشعر بالسعادة بلقائي السنوي مع أهلي وناسي في الولايات المتحدة، وهذا الأمر يكون واضحاً في الحفلات التي أحييها، وأعتزّ بجمهوري في أميركا من الأشقاء العرب الموجودين هناك».

وتشمل الجولة الفنية لعمر العبداللات، إقامة سبع حفلات غنائية، تبدأ من الثامن من سبتمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، إذ سيحط العبداللات جمهوره العربي في لوس أنجلوس في الثامن من سبتمبر، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور كولورادو. وفي 15 سبتمبر سيغني في أتلانتا، وباليوم التالي في العاصمة واشنطن، وفي 17 من الشهر نفسه يلتقي جمهوره في أوهايو. وفي 22 سبتمبر يلتقي جمهوره في شيكاغو، وباليوم التالي في سان فرانسسكو.