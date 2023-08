بقرة تُعذِّب طفلة هندية وتدوسها وتضربها بقسوة لسبب غريب جداً ( فيديو )

لحظات رعب لا توصف عاشتها طفلة في طريق عودتها من المدرسة في احدى المدن الهندية، بعد أن هاجمتها بقرة شاردة في الشارع، وسط ذهول المارة.

ففيما كانت عائشة ابنة الـ 11 عاما تسير بصحبة أمها وأخيها ، خلف بقرة شاردة في الشارع مع عِجل إلى جانبها، أصدر شقيق عائشة ضجة، ما أثار غيظ البقرة على ما يبدو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فانقضت البقرة الغاضبة على الفتاة ورفعتها بأحد قرنيها عن الأرض، ثم أردتها أرضاً، وراحت تدهسها وتدفعها برأسها مرارا وتكرارا فيما عجزت الأم عن إنقاذ الصغيرة، وراحت تصرخ طالبة النجدة.

إلا أن أحداً لم يجرؤ على الاقتراب من الحيوان الهائج، إلا بعد فترة، كانت الصغيرة فيها عائشة ملقاة أرضاً مستسلمة، خائرة القوى، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند البقرة التي عادت لنطحها دون هوادة، وحاول بعض الرجال رمي البقرة بالأحذية والحجارة لتبتعد عن الطفلة، وبعد مجهود ومحاولات صعبة نجحوا في ذلك، وأمسكوا بالطفلة لانقاذهاإلا ان البقرة وفي عناد عجيب عادت تهاجمهم واتختطفت الطفلة من بين أيديهم وواصلت نطحها وضربها والدوس عليها كأن بينهما ثأراً قديماً.

A stray bull gored and trampled a child while she was returning from School with her sibling and mother in MMDA colony in Chennai. The victim is critically injured and admitted to hospital. pic.twitter.com/j6DevPIMzG