«ناسا» تستعيد مسباراً «ضائعاً» يبعد عن الأرض 20 مليار كيلومتر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس، أنها أعادت الاتصالات بالكامل مع مسبارها الشهير «فوييجر 2»، بعد أن قطعت غرفة التحكم الخاصة بالمهمة عن طريق الخطأ الاتصال به لأيام أواخر الشهر الفائت.

وقالت «ناسا» في بيان إن المسبار الذي أُطلق إلى الفضاء عام 1977، ويقع حالياً على بعد 19.9 مليار كيلومتر من الأرض، «يعمل بشكل طبيعي»، وظلّ «في مساره المتوقع».

وكانت الأوامر المرسلة في 21 يوليو قد وجهت بشكل غير متعمد هوائي المركبة في الاتجاه الخطأ، بعيداً من الأرض، ما أدى إلى قطع عمليات إرسال البيانات.

وكانت «ناسا» أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها نجحت في رصد إشارة «فوييجر 2»، بفضل «شبكة الفضاء العميق»، وهي شبكة دولية من الهوائيات، مشيرة إلى أن المسبار في «صحة جيدة».

وأوضحت «ناسا» الجمعة، أنه تم إرسال «ما يعادل صرخة بين النجوم»، جرى من خلالها توجيه «أمر للمسبار بإعادة توجيه نفسه، وإعادة الهوائي إلى الأرض».

وكان العلماء استبعدوا في بادئ الأمر نجاح هذه التقنية، لكن النتيجة أتت إيجابية في النهاية. وأوضحت «ناسا» أنه بالنظر إلى المسافة التي يقع عندها «فوييجر 2»، فقد استغرق الأمر ما يزيد قليلاً على 18 ساعة للوصول إليه.