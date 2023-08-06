ميغان تحتفل بعيد ميلادها الـ 42.. دون «تهنئة ملكية»

احتفلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بعيد ميلادها الـ42، أول من أمس، إلا أن الاحتفال لم يظهر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الملكية.

وتعيش ميغان في كاليفورنيا مع زوجها هاري وطفليهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية، من أجل الاستقلال بحياتهما الشخصية والمالية في مارس 2020.

ولم ينشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية على موقع «إكس»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»، رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الدوقة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وعادة ما يتم الاعتراف فقط بالأعضاء العاملين في الملكية على قنوات التواصل الاجتماعي الملكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).