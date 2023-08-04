أحلام جمهور أكبر مهرجان موسيقي في العالم تضيع بالوحل

ضاعت أحلام الآلاف من جماهير أشهر مهرجانات موسيقى الـ«هيفي ميتال» في العالم بالوحل، وبعد ساعات عصيبة من الأخذ والرد والتأجيل، قرر منظمو «مهرجان فاكين» الألماني العالمي بإلغاء جميع حفلات المهرجان، بعد أن تحولت منطقة المهرجان بالكامل إلى ساحة وحول قضت على الأمل الأخير في إمكانية إقامته، بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير متوقعة في مثل هذا الوقت من العام .

وقبل ساعات من انطلاق النسخة رقم 32 من المهرجان الذي يجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم في كل عام، أعلن منظمو المهرجان استحالة إقامته، ورد المعجبون بحالة من السخط الكبير.