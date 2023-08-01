جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تقدّم ورشاً متنوّعة لأصحاب الهمم

قدّمت جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة هذا العام مجموعة من ورش عمل فنية متنوّعة لأصحاب الهمم في مركز المشاعر الإنسانية، وذلك احتفالاً باليوبيل الفضي للجائزة وتفعيلاً لبرنامج صيف الجائزة 2023، وتحت شعار «أصحاب الهمم فوق القمم».

وقالت المدير التنفيذي للجائزة أمينة الدبوس السويدي، إن الجائزة نظمت بالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية برنامج صيف الجائزة 2023 استثماراً للوقت والذات في المركز، وذلك لتحقيق أهداف نبيلة أبرزها إيجاد برامج ترفيهية لفرسان أصحاب الهمم وتنمية وتعزيز قدراتهم الإبداعية ودمجهم في الشرائح المجتمعية وغرس الثقة في نفوسهم للعمل والإنجاز.

وأضافت أن البرنامج تضمن مجموعة من ورش عمل فنية وحرفية متنوّعة، وتفاعل فرسان وفارسات من أصحاب الهمم مع برامج صيف الجائزة 2023، لتحقيق مبدأ أصحاب الهمم فوق القمم إنجازاً وعملاً وإصلاحاً واستثماراً للوقت وقدراتهم وإبداعاتهم.

وأفادت الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتورة نادية الصايغ، بأن التعاون مع أسرة جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تعاون قديم وجديد ومتجدد، وهناك تواصل مستمر بين الطرفين، وجاءت مبادرة صيف الجائزة 2023 مكملة ومعززة لهذا التعاون يقيناً منا بأن الإبداع توأم الإنجاز.