اختتام الدورة الـ 19 من «ليوا للرطب»

اختتمت أمس فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 30 يوليو الماضي في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عبيد خلفان المزروعي، «إن مهرجان ليوا للرطب جسد على مدار 14 يوماً توجيهات القيادة في المحافظة على تراث الدولة وتطوير قطاع الزراعة، وسجل نجاحاً كبيراً وأرقاماً مميزة في دورته الـ19، إذ استقبل 91 ألفاً و754 زائراً، وسجل مشاركة أكثر من 900 مزارع في مختلف مسابقاته التي بلغ عددها 23 مسابقة خصص لها 293 جائزة بقيمة زادت على ثمانية ملايين و300 ألف درهم، وقد قدم المشاركون في المهرجان 13 طناً و570 كيلوغراماً من الرطب والفاكهة، منها 11 طناً و420 كيلوغراماً من الرطب، وطنان و150 كيلوغراماً من الفاكهة».

وأقيم ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب العديد من المحاضرات والندوات والأمسيات التي شارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية إلى جانب أمسيات شعرية وثقافية متنوعة، وعرضت أجنحة الجهات المشاركة الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور والزراعة بشكل عام. من جهته، حرص نادي تراث الإمارات على إضفاء البعد المعرفي على المهرجان، وذلك من خلال ركن الإصدارات في الجناح الذي احتوى على مجموعة من الكتب التراثية والثقافية ودواوين الشعر النبطي.

وعبرت ورشة الخوص عن الأهمية الكبيرة لأجزاء النخلة قديماً لاسيما أوراقها في صنع الأدوات اليومية للإماراتيين.