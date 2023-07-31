عاشقة تبتكر خطة جهنمية للقاء حبيبها

لجأت فتاة قروية صغيرة من ولاية بيهار الهندية إلى حيلة مدهشة من أجل لقاء حبيبها الذي يعيش في قرية مجاورة متسببة بقطع التيار الكهربائي عن قريتها بأكملها حتى تتمكن من تحقيق موعدها الغرامي.

وكان سكان بيتيا، وهي قرية في منطقة ويست تشامباران بولاية بيهار، في حالة تأهب لأكثر من أسبوع بسبب انقطاع التيار الكهربائي غير المعتاد والمتكرر كل ليلة تقريبًا.

وبعد أن خلق الظلام الدامس فرصًا مثالية للصوص القرى، ناشد الناس شركة الكهرباء لإصلاح شبكتهم، لكن ممثليها لم يشاهدوا أية مشاكل في البنية التحتية. لم يستطع أحد أن يفهم ما كان يحدث إلا في إحدى الليالي، عندما قام بعض السكان المحليين بالسهر في القرية واكتشفوا شابا وشابة يلتقيان في جنح الظلام. وهنا تكشفت الحقيقة حين اتضح أن فتاة محلية تدعى بريتي كوماري، وقعت في حب شاب من قرية منافسة يدعى راجكومار كانت تقوم بقطع التيار في تلك القرية لإبقاء علاقتهما سرية.

وتزامن قطع التيار عن القرية كل ليلة بالإبلاغ عن العديد من السرقات فيها، مما تسبب بتذمر السكان وخوفهم، كما اشتكى بعضهم لصحيفة إنديا توداي مرددين "لقد أزعجتنا تلك الفتاة".

ويظهر مقطع فيديو انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية الشابة بريتي وهي تحاول الدفاع عن عشيقها ضد شباب قريتها الذين كانوا يقومون بضربه بالعصي بعد اكتشاف أمرهم قبل أن يتمكن من الهرب.

وفي النهاية قرر الأهالي في القريتين تزويج الشاب والفتاة، لتجنب المزيد من انقطاعات الكهرباء وغزوات اللصوص، فتم بناءا على ذلك إقامة حفل زفافهما رسميًا في معبد محلي.

وقالت الصحيفة أن إستراتيجية بريتي للحفاظ على سرية علاقتها مستوحاة في الواقع من قصة سابقة لكهربائي هندي تصدرت عناوين الأخبار العام الماضي كان يقوم بقطع التيار الكهربائي في قريته بأكملها لمقابلة حبيبته سراً.