أبناء آلان ديلون الـ 3 متهمون بـ «العنف والافتراء والسرقة»

أقامت هيرومي رولان التي يشار إلى أنها «المعاونة المنزلية» للنجم آلان ديلون، دعوى على أبناء الممثل الثلاثة «بتهمة أعمال عنف وافتراء وسرقة»، وفق ما أعلن القضاء، أمس.

وأشارت رولان في الدعوى إلى أن «أبناء ديلون هم مَن خططوا لأعمال عنف تعرضت لها على أيدي رجال أمن في الخامس من هذا الشهر»، عندما طُردت من منزل الممثل.

وكان أبناء الممثل الثلاثة أنوشكا، وآلان فابيان، وأنتوني، أقاموا في الخامس من يوليو دعوى على مَن يصفونها بـ«المعاونة المنزلية» للنجم البالغ 87 عاماً.

وشكا المدّعون سلوك رولان «المهين والعدواني» تجاه والدهم وتجاههم.

وأقام كبير الأبناء أنتوني ديلون دعوى ثانية على المعاونة المنزلية بتهم «العنف المتعمد، واحتجاز شخص ضعيف، واستغلال الضعف وممارسة المضايقات المعنوية».

إلا أن هيرومي رولان الستينية نفت في كتاب إلى المدعي العام، في مونتارجي، التهم الموجهة إليها.

وأفاد وكيل أبناء ديلون المحامي كريستوف أييلا، بأن رولان التي انتقلت للعيش مع النجم، أظهرت منذ تعرضه لأزمة في القلب والأوعية الدموية عام 2019 «قدراً متزايداً من العدوانية والاستخفاف والإهانة تجاهه وتجاه أبنائه».