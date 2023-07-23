في أريزونا.. روبوت متعرّق يساعد البشر على مقاومة «الحرّ»

ماذا يحدث في جسم الإنسان عند تعرّضه لضربة شمس؟ كيف يمكن أن نحمي أنفسنا على كوكب تزداد حرارته؟ للإجابة عن هذه الأسئلة الملحة، يعمل باحثون في جنوب غرب الولايات المتحدة مع روبوت قادر على التنفس والإصابة بالقشعريرة والتعرق.

ورغم درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت الجمعة 47 درجة مئوية في فينيكس، تمكّن «أندي» من البقاء لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة. وهي قدرة تحمل لا مثيل لها تثير حماسة العلماء المسؤولين عن إجراء الاختبارات على هذا الروبوت الفريد في حرم جامعة ولاية أريزونا.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية كونراد ريكاتشفسكي «إنه أول دمية حرارية في العالم يمكننا نقلها بصورة روتينية إلى الخارج من أجل قياس كمية الحرارة التي تتلقاها من البيئة».

وأضاف أن هذه التقنية هي «طريقة واقعية جداً لقياس استجابة الإنسان لظروف مناخية قصوى».

وللوهلة الأولى، يعتقد المرء أن «أندي» مجرد دمية اختبار تصادم. لكن تحت جلدها المصنوع من ألياف الكربون الإيبوكسية، تقيّم شبكة من المستشعرات المتصلة الحرارة المنتشرة في الجسم.

ويحتوي «أندي» أيضاً على نظام تبريد داخلي ومسامات تسمح له بالتنفس والتعرق، وكلها مقسمة على 35 منطقة حرارية مستقلة حتى يتمكن من توزيع عرقه. ومثل البشر، يتعرق الروبوت أكثر من الخلف. وحتى الآن، ليس هناك إلا نحو 10 نماذج فقط من هذا النوع ولا يمكن لأي منها المغامرة في الخارج. وقد استخدمها بشكل أساسي مصنعو المعدات الرياضية لاختبار ملابسهم المتخصصة في غرف حرارية.

ومن شأن هذا الروبوت أن يساعد على فهم ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، وهو مرض القرن الـ21 الذي يهدد جزءاً متزايداً من سكان العالم بسبب احترار المناخ.

ولأسباب أخلاقية واضحة «لا أحد يدرس ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء إصابة شخص ما بضربة شمس» وفق ريكاتشفسكي. لكن مع «أندي»، أصبح ذلك ممكناً، في ظروف حقيقية.

وبرفقة «مارتي»، وهي محطة أرصاد جوية متنقلة تقيس الحرارة المنعكسة من المباني المحيطة بها، يخطو الروبوت خطواته الأولى في الخارج وسط موجة حر تاريخية في فينيكس. وتشهد عاصمة أريزونا حالياً أطول موجة حر على الإطلاق: حيث الجمعة، تجاوزت درجات الحرارة 43 مئوية لليوم الـ22 على التوالي. وتُعد هذه المدينة الصحراوية الواقعة في الجنوب الغربي الأميركي مختبراً مثالياً للتحضر لمناخ الغد.

وأوضح ريكاتشفسكي «إذا كانت باريس المستقبل تشبه فينيكس اليوم، فيمكننا أن نتعلم الكثير عن طريقة تصميم المباني. كيف نعدلها؟ وكيف نغير ما نرتديه؟ كيف نعدل سلوكياتنا ونكيفها مع درجات حرارة مرتفعة إلى هذا الحد؟».

• الخبراء يدرسون طريقة جديدة لتصميم المباني، وكيف نعدل سلوكياتنا ونكيفها مع درجات حرارة مرتفعة إلى هذا الحد.

• يختبر العلماء الروبوت في مجموعة مواقف منها: كيف يمكنه مواجهة رياح حارة أو حرارة رطبة وبأي نوع من الملابس.