كنزة للأميرة ديانا للبيع بـ 50 ألف دولار

من المتوقع أن تباع كنزة حمراء مزينة بقطيع من الأغنام كانت ترتديها الأميرة ديانا بأكثر من 50 ألف دولار في مزاد علني.

وتتصدر الكنزة الصوفية المزخرفة بشكل هزلي التي تظهر خروفاً أسود واحداً وسط قطيع من الخراف البيض، بيع الأزياء عبر الإنترنت لدى قاعة سوذبيز للمزادات في سبتمبر المقبل.

وتم تصوير ليدي ديانا سبنسر وهي تبلغ من العمر 19 عاماً وترتدي الكنزة في مباراة بولو في يونيو 1981، بعد فترة وجيزة من خطبتها للأمير وريث العرش آنذاك تشارلز.

وكانت ديانا قد أصبحت بالفعل رمزاً للأناقة، وواحدة من أكثر النساء تصويراً في العالم، وقد أعطت هذه اللحظة دفعة كبيرة للمصممتين سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين صنعتا الكنزة.

وتلقت الشركة خطاباً رسمياً من قصر باكنغهام يوضح أن ديانا قد ألحقت الضرر بالسترة وأعيدت النسخة الأصلية إلى دار الأزياء، وظهر عليها الضرر الذي اعتقد المصممون أنه قد يكون ناتجاً عن تشابكها مع خاتم خطبة ديانا المرصع بالألماس والياقوت.