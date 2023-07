غريزة الأم تنقذ أطفالها الأربعة قبل انهيار سقف البيت عليهم بثوان قليلة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاة أم مع أطفالها الأربعة، قبل أن ينهار سقف منزلهم عليهم، فيما كان الرضيع قاب قوسين من الموت بعدما نسيته والدته للحظات وخرجت بأطفالها الآخرين يركضون معها.

فقد أظهرت كاميرا مراقبة من داخل أحد المنازل في العاصمة الكمبودية، بتاريخ 3 يوليو الجاري لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب أم تحمل طفلا، بينما اثنان آخران يلهوان بجانبها، فيما الرابع كان يجلس على مشاية أطفال، ما دفع الأم للركض ولحقها الصغار، لكنها نسيت الرابع ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة، لينهار بعدا ثوانٍ السقف بالكامل.

من جانبها، قالت الأم "كان سيموت لو سقط السقف عليه. لقد كانت غريزتي فقط أن أهرب عندما رأيت السقف يتساقط"، مضيفة "شيء ما جعلني أنظر إلى الوراء، ورأيته هناك، لذلك ركضت وأمسكت به"، وفق ما نقلته "فوكس نيوز"، عن وكالة "فيرال برس".

وقالت وكالة الأنباء إن سبب انهيار السقف هو البناء السيئ والأمطار الغزيرة التي أضعفت المبنى في الآونة الأخيرة.

