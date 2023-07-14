التمارين الرياضية قد تصبح علاجاً لمرضى السكري

أظهر تحليل الآثار الإيجابية للتمارين الرياضية على مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أنه في حين أن جميع التمارين تساعد، فإن بعض الأنشطة - وتوقيتها - مفيد للغاية لصحة المرضى.

وتقدم الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للطب ، ملخصًا شاملاً ومباشرًا لفوائد التمرين في التحكم في مستويات جلوكوز الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وقال ستيفن مالين ، الأستاذ المشارك في قسم علم الحركة والصحة في مدرسة روتجرز الآداب والعلوم ومؤلف الدراسة "لقد استهدفنا هذه المشكلة من خلال التركيز على بعض المعايير الرئيسية: فائدة التمارين الرياضية مقابل رفع الأثقال ، والوقت الأمثل من اليوم لممارسة الرياضة ، سواء لممارسة الرياضة قبل أو بعد الوجبات ، وما إذا كان يتعين علينا إنقاص الوزن للحصول على الفوائد أم لا. "

وكجزء من التحليل ، فحص الباحثون عشرات الدراسات واستخلصوا استنتاجات مشتركة، تتضمن بعض النتائج الرئيسية كما يلي:

- التمارين الهوائية المعتادة: النشاط البدني ، مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي ، الذي يزيد من معدل ضربات القلب واستخدام الجسم للأكسجين يساعد على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

- تمرين المقاومة: تعمل العضلات التي تستخدم قوة معارضة مثل أشرطة المقاومة أو وزن جسم الشخص على فوائد حساسية الأنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع 2.

- الحركة على مدار اليوم عن طريق تقسيم وقت الجلوس تفيد بالتحكم في جلوكوز الدم ومستويات الأنسولين.

يمكن أن يؤدي أداء التمارين في وقت لاحق من اليوم إلى التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم وكذلك تحسين حساسية الأنسولين.

وقال مالين: "باختصار ، أي حركة تكون جيدة والمزيد أفضل بشكل عام". "من المحتمل أن يكون الجمع بين التمارين الهوائية ورفع الأثقال أفضل من أي منهما بمفرده. وقد تعمل التمارين في فترة ما بعد الظهيرة بشكل أفضل من ممارسة التمارين في الصباح للتحكم في الجلوكوز ، وقد تساعد التمارين بعد تناول الوجبة بشكل أكبر قليلاً مما كانت عليه قبل تناول الوجبة. لا بد من إنقاص الوزن لمعرفة فوائد التمرين. وذلك لأن التمارين يمكن أن تقلل الدهون في الجسم وتزيد من كتلة العضلات.

ويعاني أكثر من 37 مليون أمريكي من مرض السكري ، وما بين 90 و 95 في المائة مصابون بالنوع الثاني من السكري ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويعتبر الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 مقاومين للأنسولين ، مما يعني أن خلاياهم لا تستجيب بشكل طبيعي للأنسولين ، وهو هرمون يتحكم في مستوى السكر أو الجلوكوز في الدم.

وفي حين أن مقاومة الأنسولين ضارة ، يعتقد العلماء أن زيادة حساسية الأنسولين مفيدة. حيث تسمح حساسية الأنسولين العالية لخلايا الجسم باستخدام الجلوكوز في الدم بشكل أكثر فعالية ، مما يقلل نسبة السكر في الدم.

ويقوم مالين بالبحث في حساسية الأنسولين ويقوم بتدريس علم الحركة ودراسة حركة الإنسان، ويدعم هو والعديد من أعضاء هيئة التدريس الآخرين في جامعة روتجرز مفهوم "التمرين كطب". الفكرة التي تدعمها أيضا، الكلية الأمريكية للطب الرياضي والتي تؤكدها الأبحاث بشكل متزايد ، هي أن التمرين يمكن اعتباره علاجًا أوليًا.