الصين ستصل إلى القمر في 2030

تخطط الصين لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030، يحمل أحدهما المركبة الفضائية التي ستهبط على السطح، وينقل الآخر رواد الفضاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، نقلاً عن مهندس في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، أن كلا الصاروخين سيدخل مدار القمر، وبعد التحام ناجح، سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر.

ستتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية التي تعترض طريق الصين منذ زمن طويل، والتي تتمثل في تطوير صاروخ قوي بالدرجة الكافية لنقل رواد الفضاء ومسبار هبوط معاً.

وكان آخر هبوط لطاقم من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على سطح القمر في عام 1972، ومن المتوقع أن يعود رواد فضاء أميركيون إلى القمر بحلول عام 2025.